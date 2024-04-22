Скарина (Юринова) Мария Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарина (Юринова) Мария Лаврентьевна

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юринов Лаврентий Андреевич

Мать: Юринова Наталья Павловна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.01.1910 ст.

Сын: Скарин Иван Куприянович

Отец ребёнка: Скарин Куприян Алексеевич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1912 ст.

Дочь: Скарина Анна Куприяновна

Отец ребёнка: Скарин Куприян Алексеевич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.

Сын: Скарин Владимир Куприянович

Отец ребёнка: Скарин Куприян Алексеевич

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скарин Куприян Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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