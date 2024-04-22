Скарина (Юринова) Мария Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Скарин Куприян Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1912 ст.
Дочь: Скарина Анна Куприяновна
Отец ребёнка: Скарин Куприян Алексеевич
Рождение ребёнка
15.07.1913 ст.
Сын: Скарин Владимир Куприянович
Отец ребёнка: Скарин Куприян Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно