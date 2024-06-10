Гурина (Даниловская) Полина Григорьевна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурина (Даниловская) Полина Григорьевна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Даниловский Григорий Митрофанович

Мать: Даниловская (Гурина) Ольга Андреевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1997

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