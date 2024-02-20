Ханча Афанасий Николаевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Ханча Николай Юрьевич
Мать: Ханча Елисавета
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Ханча Екатерина Васильевна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
с.Мала Янисоль