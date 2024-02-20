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Ханча Афанасий Николаевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ханча Николай Юрьевич

Мать: Ханча Елисавета

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ханча Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Ханча Екатерина Васильевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Смерть
Неизвестно
с.Мала Янисоль
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