Векова (Евграфова Константинова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова (Евграфова Константинова) Анна Константиновна

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Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1893

Дата смерти

01.11.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Веков (Евграфов) Константин Евграфович

Мать: Векова Варвара Семеновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Константин Евграфович Веков родился в 1863 году в д. Полевые Буртассы (ныне Яльчикского района Чувашской Республики) в семье зажиточного крестьянина. В 1883 году после окончания Симбирской чувашской ш... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Никита Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Александров Иван Никитич

Отец ребёнка: Александров Никита Александрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Александров Олег Никитич

Отец ребёнка: Александров Никита Александрович

Рождение ребёнка
19.12.1929

Сын: Александров Роберт Никитич

Отец ребёнка: Александров Никита Александрович

Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
?.10.1934

Сын: Александров Эрнест Никитич

Отец ребёнка: Александров Никита Александрович

Смерть
01.11.1964
Мусирмы, Урмарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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