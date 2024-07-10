Векова (Евграфова Константинова) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти01.11.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Константин Евграфович Веков родился в 1863 году в д. Полевые Буртассы (ныне Яльчикского района Чувашской Республики) в семье зажиточного крестьянина. В 1883 году после окончания Симбирской чувашской ш... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Александров Никита Александрович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Александров Никита Александрович
Рождение ребёнка
19.12.1929
Сын: Александров Роберт Никитич
Отец ребёнка: Александров Никита Александрович
Рождение ребёнка
?.10.1934
Сын: Александров Эрнест Никитич
Отец ребёнка: Александров Никита Александрович
Смерть
01.11.1964