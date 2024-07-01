Казакова Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакова Ксения Павловна

Казакова Ксения Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Казакова) Матрёна Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Казаков Иван Иосифович

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Казакова) Федосья Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Казакова) Дарья Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Казакова) Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Казаков Семён Иосифович

Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.