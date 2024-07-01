Казакова Ксения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Казакова) Матрёна Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Казакова) Федосья Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Казакова) Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Казакова) Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Казаков Иосиф Саввович