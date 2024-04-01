Телятникова Агрипина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телятникова Агрипина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1873

Дочь: Гликерия Данилова

Отец ребёнка: Телятников Даниил Дмитриев

Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телятников Иван Данилов

Отец ребёнка: Телятников Даниил Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телятников Даниил Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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