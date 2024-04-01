Телятникова Агрипина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.05.1873
Дочь: Гликерия Данилова
Отец ребёнка: Телятников Даниил Дмитриев
Лебяжье, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Телятников Даниил Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно