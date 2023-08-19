Шаболтас (Андреева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаболтас (Андреева) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаболтас Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Шаболтас Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаболтас ?

Отец ребёнка: Шаболтас Дмитрий Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаболтас Дмитрий Мартынович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шаболтас Владимир

Отец ребёнка: Шаболтас Дмитрий Мартынович

Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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