Шаболтас (Андреева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаболтас Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Шаболтас Дмитрий Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаболтас ?
Отец ребёнка: Шаболтас Дмитрий Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шаболтас Владимир
Отец ребёнка: Шаболтас Дмитрий Мартынович
Миллерово, Миллеровский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно