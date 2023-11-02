Коробецкая Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробецкая Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Коробецкий Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1914

Дочь: Лысова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Лысов Федор Андреевич

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лысов Федор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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