Коробецкая Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Коробецкий Николай
Рождение ребёнка
27.11.1914
Дочь: Лысова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Лысов Федор Андреевич
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно