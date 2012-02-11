Квасников Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасников Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасников Николай Егорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Квасникова Алина Андреевна

Мать ребёнка: Череменская Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Квасников Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Череменская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Череменская Наталья

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