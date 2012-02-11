Квасников Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасников Николай Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Квасникова Алина Андреевна
Мать ребёнка: Череменская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Квасников Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Череменская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Череменская Наталья