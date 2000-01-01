Юшин Олег Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1978
Рождение ребёнка
29.08.1980
Рождение ребёнка
12.02.1982
Рождение ребёнка
14.09.?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юшина Татьяна Марксовна