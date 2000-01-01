Юшин Олег Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшин Олег Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшина Татьяна Марксовна

Рождение ребёнка
29.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшина Татьяна Марксовна

Рождение ребёнка
12.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшина Татьяна Марксовна

Рождение ребёнка
14.09.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юшина Татьяна Марксовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшина Татьяна Марксовна

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