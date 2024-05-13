Ряполов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1770
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ряполов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Ряполова) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна
Смерть
1805