Ряполов Василий Иванович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ряполов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1770

Жена: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ряполов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ряполов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Ряполова) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Ряполова (Шмараева) Акилина Гавриловна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1805
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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