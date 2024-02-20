(Улюра) Евдокия Кирилловна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения07.08.1891
Дата смерти11.12.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1891
Отец: Улюра Кирилл Федорович
Мать: Улюр Мария Харитоновна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
11.12.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-дифтерит