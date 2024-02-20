(Улюра) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Улюра) Евдокия Кирилловна

(Улюра) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

07.08.1891

Дата смерти

11.12.1892

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1891

Отец: Улюра Кирилл Федорович

Мать: Улюр Мария Харитоновна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Смерть
11.12.1892
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close