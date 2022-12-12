Володина (Морозова) Параскева Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володина (Морозова) Параскева Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Морозов Сергей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
06.10.1904

Муж: Володин Григорий Михайлов

Чесменка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1908

Сын: Володин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Володин Григорий Михайлов

Чесменка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.12.1911

Сын: Володин Василий Григорьев

Отец ребёнка: Володин Григорий Михайлов

Чесменка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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