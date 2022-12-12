Володина (Морозова) Параскева Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Морозов Сергей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1904
Рождение ребёнка
25.01.1908
Отец ребёнка: Володин Григорий Михайлов
Рождение ребёнка
25.12.1911
Сын: Володин Василий Григорьев
Отец ребёнка: Володин Григорий Михайлов
Смерть
Неизвестно