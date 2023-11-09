Сергиевская (Любимова) Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевская (Любимова) Анна Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Боголюбская (Сергиевская) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Иродионович

Бракосочетание
18.05.1830

Муж: Сергиевский Александр Иродионович

Рождение ребёнка
01.05.1831

Сын: Сергиевский Филарет Александрович

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Иродионович

Рождение ребёнка
22.10.1833

Сын: Сергиевский Николай Александрович

Отец ребёнка: Сергиевский Александр Иродионович

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