Сергиевская (Любимова) Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Боголюбская (Сергиевская) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Иродионович
Бракосочетание
18.05.1830
Рождение ребёнка
01.05.1831
Сын: Сергиевский Филарет Александрович
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Иродионович
Рождение ребёнка
22.10.1833
Сын: Сергиевский Николай Александрович
Отец ребёнка: Сергиевский Александр Иродионович