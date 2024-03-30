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Зыков Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Зыков Георгий Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Галина

Рождение ребёнка
13.11.1970

Дочь: Литвиненко (Зыкова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Зыкова Галина

Аксу, Павлодарская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
05.01.1975

Дочь: Чуманова (Зыкова) Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Зыкова Галина

Аксу, Павлодарская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
04.01.1977

Сын: Зыков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Зыкова Галина

Аксу, Павлодарская область, Казахская ССР
Смерть
Неизвестно

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