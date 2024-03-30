Зыков Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Зыков Георгий Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Галина
Рождение ребёнка
13.11.1970
Дочь: Литвиненко (Зыкова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Зыкова Галина
Рождение ребёнка
05.01.1975
Дочь: Чуманова (Зыкова) Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Зыкова Галина
Рождение ребёнка
04.01.1977
Мать ребёнка: Зыкова Галина
Смерть
Неизвестно