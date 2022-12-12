Василькова (Лобзанова) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобзанов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1964
Сын: Васильков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Васильков Иван Исаакович
Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно