Василькова (Лобзанова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василькова (Лобзанова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобзанов Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1964

Сын: Васильков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Васильков Иван Исаакович

Топки, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильков Иван Исаакович

Смерть
Неизвестно
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