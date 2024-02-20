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Горбанев Александр Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1888

Отец: Горбанев Иван Григорьевич

Мать: Горбанева Ксения Леонтьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
06.11.1913

Жена: Феодора Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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