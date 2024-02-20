Горбанев Александр Иванович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
06.11.1913
Жена: Феодора Ивановна
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно