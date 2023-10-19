Сомов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1858
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1889
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Сомова Надежда Адриановна
Рождение ребёнка
26.02.1890
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Сомова Надежда Адриановна
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-капитан
Смерть
1896
Похороны
Неизвестно
Сельцо иваново
Сельцо иваново