Сомов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1858

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1889

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Сомова Надежда Адриановна

Рождение ребёнка
26.02.1890

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Сомова Надежда Адриановна

Работа или профессия
Неизвестно
штабс-капитан
Смерть
1896
Похороны
Неизвестно
Сельцо иваново
Сельцо иваново
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