Прийменко Григорий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрийменко Григорий Артемьевич

Прийменко Григорий Артемьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

27.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1872

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-167,зап-54
Крещение
28.11.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Крестьяне сл.Поповки - Григорий Никитович Зотиков и Михаила Филипповича Прийменко жена -Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1904

Сын: Прийменко Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.07.1911

Сын: Прийменко Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.12.1920

Дочь: Мелания Григорьевна

Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close