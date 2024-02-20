Прийменко Григорий Артемьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения27.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.11.1872
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-1, м/к-1872г.,лист-167,зап-54
Крещение
28.11.1872
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Крестьяне сл.Поповки - Григорий Никитович Зотиков и Михаила Филипповича Прийменко жена -Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1904
Сын: Прийменко Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.07.1911
Сын: Прийменко Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.12.1920
Дочь: Мелания Григорьевна
Мать ребёнка: Прийменко Вера Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прийменко Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно