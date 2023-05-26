Пескишева Евдокiя Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева Евдокiя Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Пескишев Андрей Яковлев

Отец ребёнка: Пескишев Яков Николаев

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Пескишев Гаврiил Яковлев

Отец ребёнка: Пескишев Яков Николаев

Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Пескишев Филипп Яковлев

Отец ребёнка: Пескишев Яков Николаев

Смерть
Неизвестно

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