Пескишева Евдокiя Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Пескишев Яков Николаев
Рождение ребёнка
1873 ст.
Отец ребёнка: Пескишев Яков Николаев
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Пескишев Яков Николаев
Смерть
Неизвестно