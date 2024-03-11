Кастальская Олимпиада Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1805 по 1812
Дата смерти1875
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1812
Отец: К Иван
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кастальский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Кастальский Евгений Иоанович (Иванович)
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгеньевич Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Кастальский Евгений Иоанович (Иванович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастальский Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Кастальский Евгений Иоанович (Иванович)
Смерть
1875