Кастальская Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская Олимпиада Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1805 по 1812

Дата смерти

1875

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1805 по 1812

Отец: К Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кастальский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Кастальский Евгений Иоанович (Иванович)

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгеньевич Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Кастальский Евгений Иоанович (Иванович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастальский Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Кастальский Евгений Иоанович (Иванович)

Смерть
1875
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