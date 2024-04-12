Большакова (Кузиванова) (Кузиванова) Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Кузиванова) (Кузиванова) Параскева Филиппова

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Место рождения

Семуки, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Кузиванов Филипп

Мать: не указана

Семуки, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.01.1828

Муж: Большаков Пафнутий Никифоров

Рождение ребёнка
24.05.1833

Сын: Большаков Симион Пафнутиев

Отец ребёнка: Большаков Пафнутий Никифоров

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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