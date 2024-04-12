Большакова (Кузиванова) (Кузиванова) Параскева Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Кузиванов Филипп
Бракосочетание
16.01.1828
Рождение ребёнка
24.05.1833
Сын: Большаков Симион Пафнутиев
Отец ребёнка: Большаков Пафнутий Никифоров
Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно