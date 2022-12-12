Котова Матрёна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Котов Пантелей
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Котов Ефим
Рождение ребёнка
1798
Сын: Котов Павел
Отец ребёнка: Котов Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Ефим
Смерть
Неизвестно