Котова Матрёна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Матрёна Григорьевна

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Место рождения

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1753 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Котов Пантелей

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Котов Ефим

Рождение ребёнка
1798

Сын: Котов Павел

Отец ребёнка: Котов Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Ефим

Смерть
Неизвестно
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