Кохновер (Левинтова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохновер (Левинтова) Мария Александровна

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Место рождения

РСФСР г.Ленинград

Дата рождения

27.12.1928

Дата смерти

19.01.2016

Пол

Женский

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1928

Отец: Левинтов Айзек (Александр)

Мать: Левинтова Вера Соломоновна

РСФСР г.Ленинград
Рождение ребёнка
23.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кохновер Яков

РСФСР г. Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кохновер Яков

Смерть
19.01.2016
Россия г.Санкт Петербург
Похороны
Неизвестно
г. Санкт-Петербург
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