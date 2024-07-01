Уланов Симеон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1906
Дочь: Уланова Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Рождение ребёнка
19.02.1908
Сын: Уланов Александр Семенович
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Рождение ребёнка
05.07.1909
Дочь: Уланова Таисия Семеновна
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Рождение ребёнка
14.09.1910
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Рождение ребёнка
14.09.1910
Дочь: Уланова Вера Семеновна
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Рождение ребёнка
17.09.1911
Сын: Уланов Константин Семенович
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Рождение ребёнка
23.02.1915
Дочь: Уланова Антонина Семеновна
Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова
Смерть
Неизвестно