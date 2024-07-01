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Уланов Симеон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
19.12.1906

Дочь: Уланова Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
19.02.1908

Сын: Уланов Александр Семенович

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
05.07.1909

Дочь: Уланова Таисия Семеновна

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
14.09.1910

Сын: Уланов Михаил Семенович

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
14.09.1910

Дочь: Уланова Вера Семеновна

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
17.09.1911

Сын: Уланов Константин Семенович

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Рождение ребёнка
23.02.1915

Дочь: Уланова Антонина Семеновна

Мать ребёнка: Уланова (Попова) Анна Гавриилова

Смерть
Неизвестно

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