Муравьёва (Фон Поссе) Елизавета Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1793
Сын: Муравьёв Артамон Захарович
Отец ребёнка: Муравьёв Захар Матвеевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Муравьёв Александр Захарович
Отец ребёнка: Муравьёв Захар Матвеевич
Рождение ребёнка
15.10.1796 ст.
Дочь: Канкрина Екатерина Захаровна
Отец ребёнка: Муравьёв Захар Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815