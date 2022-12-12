Муравьёва (Фон Поссе) Елизавета Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьёва (Фон Поссе) Елизавета Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1815

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1793

Сын: Муравьёв Артамон Захарович

Отец ребёнка: Муравьёв Захар Матвеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Муравьёв Александр Захарович

Отец ребёнка: Муравьёв Захар Матвеевич

Рождение ребёнка
15.10.1796 ст.

Дочь: Канкрина Екатерина Захаровна

Отец ребёнка: Муравьёв Захар Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьёв Захар Матвеевич

Смерть
1815
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