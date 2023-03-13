Гордеева (Лазарева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лазаревъ Василий
Мать: Лазарева Мария
Бракосочетание
19.01.1904
Муж: Гордеевъ Петръ
Рождение ребёнка
30.01.1905
Сын: Гордеевъ Трифанъ
Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ
Рождение ребёнка
22.04.1906
Сын: Гордеевъ Василий
Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ
Рождение ребёнка
01.02.1909
Сын: Гордеевъ Георгий
Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ
Рождение ребёнка
26.05.1912
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ
Рождение ребёнка
13.12.1914
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ
Рождение ребёнка
1917
Сын: Гордеев Петр
Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ