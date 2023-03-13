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Гордеева (Лазарева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лазаревъ Василий

Мать: Лазарева Мария

Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Гордеевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Гордеевъ Трифанъ

Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Гордеевъ Василий

Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1909

Сын: Гордеевъ Георгий

Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1912

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1914

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1917

Сын: Гордеев Петр

Отец ребёнка: Гордеевъ Петръ

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