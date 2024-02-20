Гутов Михаил Ильич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1869
Отец: Гутов Илья Васильевич
Мать: Гутова Анна Лазаревна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
14.10.1891
Жена: Гутова Софья Васильевна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-123,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-122
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Гутова Софья Васильевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Новая Каракуба/Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно