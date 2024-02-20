Чекарамит Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Чекарамит Агафон Николаевич
Бракосочетание
06.06.1913
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к 1913г,лист-127,зап.-14, ГАДО , Ф- 426-1-12
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Чекарамит Груня Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Чекарамит Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Чекарамит Груня Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно