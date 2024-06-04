Плохотников Мартын (Мартьян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохотников Мартын (Мартьян)

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Плохотников Михаил Мартьянов

Мать ребёнка: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Плохотников Мокей Мартьянов

Мать ребёнка: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
До 1782
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

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