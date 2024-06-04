Плохотников Мартын (Мартьян)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Плохотников Михаил Мартьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Плохотников Мокей Мартьянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1782