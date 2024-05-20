Давыдова Матрона Ивановна Около 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдова Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Марко Никитич

Место жительства
Неизвестно
Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Матренинских (Давыдова) Степанида Марковна

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Давыдова) Федосья Марковна

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Давыдов Павел Маркович

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Давыдова) Ирина Марковна

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Давыдова) Анна Марковна

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Давыдова) Параскева Марковна

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Давыдова) Марья Марковна

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.08.1797

Сын: Давыдов Моисей Маркович

Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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