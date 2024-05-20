Давыдова Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Матренинских (Давыдова) Степанида Марковна
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Давыдова) Федосья Марковна
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Давыдова) Ирина Марковна
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Давыдова) Анна Марковна
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Давыдова) Параскева Марковна
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Давыдова) Марья Марковна
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Рождение ребёнка
31.08.1797
Отец ребёнка: Давыдов Марко Никитич
Смерть
Неизвестно