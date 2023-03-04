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Рудина Авдотия Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Сын: Рудин Карп Михайлович

Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Авдотия Михайловна

Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1778

Сын: Рудин Авдей Михайлович

Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Михаил Сергеевич

Смерть
После 1795
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