Рудина Авдотия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Авдотия Михайловна
Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Рудин Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795