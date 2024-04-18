Бобарева (Лиманская) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лиманский Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобарев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Бобарев Григорий
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Захарченко (Бобарева) Раиса
Отец ребёнка: Бобарев Григорий
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Бобарев Григорий
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бобарев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Бобарев Григорий
Смерть
Неизвестно