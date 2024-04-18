Бобарева (Лиманская) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобарева (Лиманская) Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лиманский Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобарев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Бобарев Григорий

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Захарченко (Бобарева) Раиса

Отец ребёнка: Бобарев Григорий

Рождение ребёнка
1920

Сын: Бобарев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Бобарев Григорий

Рождение ребёнка
1926

Сын: Бобарев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Бобарев Григорий

Смерть
Неизвестно

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