Яцук Анна Матфеева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Яцук Антон Аверкиев
Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Яцук Максим Аверкиев
Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Яцук Кирилл Аверкиев
Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Яцук Роман Аверкиев
Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Яцук) Параскева Аверкиева
Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Яцук) Марфа Аверкиева
Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно