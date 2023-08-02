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Яцук Анна Матфеева

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яцук Аверкий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Яцук Антон Аверкиев

Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Яцук Максим Аверкиев

Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Яцук Кирилл Аверкиев

Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Яцук Роман Аверкиев

Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Яцук) Параскева Аверкиева

Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Яцук) Марфа Аверкиева

Отец ребёнка: Яцук Аверкий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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