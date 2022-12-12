Суханова Степанида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1788
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Суханов Фёдор Максимович
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Суханов Игнатий Фёдорович
Отец ребёнка: Суханов Фёдор Максимович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно