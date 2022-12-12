Суханова Степанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Степанида Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1788

Муж: Суханов Фёдор Максимович

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Суханов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Суханов Фёдор Максимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Суханов Игнатий Фёдорович

Отец ребёнка: Суханов Фёдор Максимович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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