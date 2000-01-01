Омельченко Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Омельченко Алексей Андреевич
Мать: Омельченко ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омельченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омельченко Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Омельченко Мария
Смерть
Неизвестно