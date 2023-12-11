Анна Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григориева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1903 г.р.
1905 г.р.
1907 г.р.
1909 г.р.
1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Феодор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
16.01.1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
08.01.1905

Сын: Филипп

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
12.04.1907

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
07.01.1909

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Бидный Феодор

Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Василий

Отец ребёнка: Бидный Феодор

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