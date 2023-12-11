Анна Григориева
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Феодор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
16.01.1903
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
08.01.1905
Сын: Филипп
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
12.04.1907
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
07.01.1909
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ефим
Отец ребёнка: Бидный Феодор
Рождение ребёнка
27.02.1917
Сын: Василий
Отец ребёнка: Бидный Феодор