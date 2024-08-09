Хрисанфов (Иосифова) Параскева
Место рожденияРоссия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
16.03.1868
Сын: Захарий
Отец ребёнка: Петр Хрисанфов
Смерть
Неизвестно