Хрисанфов (Иосифова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанфов (Иосифова) Параскева

Место рождения

Россия, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область, деревня Ново

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

1868 г.р.

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Хрисанфов

Рождение ребёнка
16.03.1868

Сын: Захарий

Отец ребёнка: Петр Хрисанфов

Смерть
Неизвестно

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