Ливенцова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ливенцова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Ливенцова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Ливенцов Максим Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Ливенцова Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Ливенцов Максим Акимович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливенцов Максим Акимович

Смерть
Неизвестно
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