Ливенцова Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Ливенцова Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Ливенцов Максим Акимович
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Ливенцова Пелагея Максимовна
Отец ребёнка: Ливенцов Максим Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно