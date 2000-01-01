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Гальский Николай Львович
Гальский Николай Львович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
1920
Пол
Мужской
Отец
Гальский Лев Николаевич
1814 г.р.
Мать
Гальская (Кудрявая) Александра Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Гальский Лев Николаевич
Мать:
Гальская Александра Андреевна
Смерть
1920
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