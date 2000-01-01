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Гальский Николай Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гальский Лев Николаевич

Мать: Гальская Александра Андреевна

Смерть
1920
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