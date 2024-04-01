Благинина (Кириллова) Марина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благинина (Кириллова) Марина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Кириллов Георгий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол.

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Благинин Илья Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Евмениев

Отец ребёнка: Благинин Евсигний Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Антонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Благинина) Анастасия Евмениева

Отец ребёнка: Благинин Евсигний Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Антонов

Бракосочетание
19.01.1872

Муж: Благинин Евсигний Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Антонов

М. 20 Ж.22
Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Благинин Аврамий Евсеев

Отец ребёнка: Благинин Евсигний Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Антонов

Рождение ребёнка
22.06.1874

Дочь: (Благинина) Агрипина Евмениева?

Отец ребёнка: Благинин Евсигний Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Антонов

Смерть
Неизвестно

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