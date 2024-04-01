Благинина (Кириллова) Марина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Кириллов Георгий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1872
М. 20 Ж.22
Рождение ребёнка
27.10.1872
Рождение ребёнка
22.06.1874
Смерть
Неизвестно