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Степаненко Антон Ильич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

13.04.1911

Дата смерти

02.09.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1911

Отец: Степаненко Илья Логвинович

Мать: Степаненко Параскева Евстафиева

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
02.09.1917
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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