(Рутинская) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Евдокия Княжна Михайловна
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Прасковья Княжна Михайловна
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Анна Княжна Михайловна
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Иван Князь Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Сын: Оболенский Александр Князь Михайлович
Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич
Смерть
Неизвестно