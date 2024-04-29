(Рутинская) Степанида Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Рутинская) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Евдокия Княжна Михайловна

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Прасковья Княжна Михайловна

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Анна Княжна Михайловна

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Иван Князь Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболенский Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Оболенский Александр Князь Михайлович

Отец ребёнка: Оболенский Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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