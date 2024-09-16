Шипеев Роман Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипеев Павел Сергеевич?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1907
Дочь: (Шипеева) Анна Романовна
Мать ребёнка: Шипеева Агафья Варфоломеевна
Барахманы, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно