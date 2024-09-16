Шипеев Роман Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипеев Роман Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипеев Павел Сергеевич?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипеева Агафья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
18.07.1907

Дочь: (Шипеева) Анна Романовна

Мать ребёнка: Шипеева Агафья Варфоломеевна

Барахманы, Большеигнатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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