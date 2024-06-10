Гурина Прасковья? (Прасковья? /) Марина / Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гурина Прасковья? (Прасковья? /) Марина /

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1902 и 1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурин Федор Емельянов

Рождение ребёнка
05.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурин Федор Емельянов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

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