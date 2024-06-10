Гурина Прасковья? (Прасковья? /) Марина /
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурин Федор Емельянов
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область