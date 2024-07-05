(Казила) Параскева Евстафьевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904 ст.
Крещение
15.10.1904 ст.
Восприемница чела Очкино крестьянка Анна Кириллова Цуприкова.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально проживали в переселенческом участке Немчиновском (д. Очкино).
Смерть
Неизвестно