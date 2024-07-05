(Казила) Параскева Евстафьевна 14.10.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Казила) Параскева Евстафьевна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

14.10.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904 ст.

Отец: Казила Евстафий Афанасьевич

Мать: Казила Ирина Евфимьевна

Очкино, Сумська область
Крещение
15.10.1904 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемница чела Очкино крестьянка Анна Кириллова Цуприкова.
Место жительства
С 1907
Очкино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Первоначально проживали в переселенческом участке Немчиновском (д. Очкино).
Смерть
Неизвестно

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