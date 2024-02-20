(Пироженко / Пирожков /) Мелания Павловна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Дата рождения26.12.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1910
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Крещение
27.12.1910
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
ГАВО,Ф - И331-9-11,м/к-1910г.,лист-192,зап.-162. | Восприемники: Крестьяне х. Морозова - Иван Иванович Шаповалов и Анна Ивановна Шаповалова
Смерть
Неизвестно