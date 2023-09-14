(Прядко) Мария Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1898
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: Серафима
Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1908
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1911
Сын: Кузьмин Феодор
Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1916
Дочь: Евдакия Евдакимовна
Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович
Смерть
Неизвестно