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(Прядко) Мария Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1898

Муж: Кузьмин Евдаким Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: Серафима

Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.12.1908

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
05.02.1911

Сын: Кузьмин Феодор

Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.03.1916

Дочь: Евдакия Евдакимовна

Отец ребёнка: Кузьмин Евдаким Иванович

Богородское, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно
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