Голопапа Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942
Отец: Голопапа Григорий Гавриилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ветютнев, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голопапа Надежда
Рождение ребёнка
08.10.1967
Дочь: Акутина (Голопапа) Лариса Владимировна
Мать ребёнка: Голопапа Надежда
Место жительства
2024
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область