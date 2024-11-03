Голопапа Владимир Григорьевич 10.01.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голопапа Владимир Григорьевич

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Место рождения

Красная Слобода, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1942

Отец: Голопапа Григорий Гавриилович

Мать: не указана

Красная Слобода, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Ветютнев, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голопапа Надежда

Рождение ребёнка
08.10.1967

Дочь: Акутина (Голопапа) Лариса Владимировна

Мать ребёнка: Голопапа Надежда

Место жительства
2024
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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