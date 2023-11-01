(Пальцева) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1994
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ева Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий