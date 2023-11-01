(Пальцева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пальцева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1994

Отец: Пальцев Василий

Мать: Пальцева (Кускова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ева Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

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